Секс-скандал в Запорожье: завкафедрой колледжа ранее застукали за интимом с несовершеннолетней (видео)

Экс-завкафедрой Запорожского электротехнического колледжа Виталий Гончаренко, ранее уличенный в домогательствах к студенткам, пообщался с журналистами.

Как сообщают местные СМИ, студентки уже давно жалуются на поведения преподавателя. Пока полиция проводит разбирательства, Виталий Гончаренко пообщался с журналистами.

Руководство колледжа говорит, что они об «озабоченном» поведении своего подчиненного не знали. А вот одна из учениц — причем, на камеру — сказала, что однажды преподавателя застали во время секса с несовершеннолетней студенткой.

В свою очередь, Виталий Гончаренко продолжает отвергать все обвинения в свой адрес. Он признался, что он в разводе и у него есть отношения с мамой одной из студенток, но чтобы со студентками — это ни-ни. Кроме этого, уволенный из колледжа преподаватель говорит, что из-за пережитого стресса он стал злоупотреблять алкоголем.

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