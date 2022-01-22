Секс-скандал в Запорожье: завкафедрой колледжа ранее застукали за интимом с несовершеннолетней (видео)

Экс-завкафедрой Запорожского электротехнического колледжа Виталий Гончаренко, ранее уличенный в домогательствах к студенткам, пообщался с журналистами.
Как сообщают местные СМИ, студентки уже давно жалуются на поведения преподавателя. Пока полиция проводит разбирательства, Виталий Гончаренко пообщался с журналистами.
Руководство колледжа говорит, что они об «озабоченном» поведении своего подчиненного не знали. А вот одна из учениц — причем, на камеру — сказала, что однажды преподавателя застали во время секса с несовершеннолетней студенткой.
В свою очередь, Виталий Гончаренко продолжает отвергать все обвинения в свой адрес. Он признался, что он в разводе и у него есть отношения с мамой одной из студенток, но чтобы со студентками — это ни-ни. Кроме этого, уволенный из колледжа преподаватель говорит, что из-за пережитого стресса он стал злоупотреблять алкоголем.
Подробнее — в сюжете ТВ-5.
История вопроса
- 15 января в сети появилось видео, на котором завкафедрой Запорожского электротехнического колледжа Виталий Гончаренко, высказывает «пожелания» эротического характера студенткам. Ученицы признаются, что они подвергаются постоянным домогательствам со стороны преподавателя. Также указанного «ловеласа», по мнению объектов домогательств, покрывает начальство, а сам он уверен в своей безнаказанности. В полиции отреагировали: говорят, что проводят проверку данного секс-скандала
- Виталий Гончаренко спустя некоторое время отрицал, что домогался учениц колледжа. Он говорит, что был пьян и не понимал, о чем говорит, а девушки в нужный момент «зафиксировали» отрывок беседы на видеокамеру мобильного. Дело было, как сказал сам герой заметки, 22 декабря. Также завкафедрой признался, что его уволили из колледжа