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В Запорожье задержали капитана Нацгвардии — с оптовым размахом казенными вещами торговал (фото)

Автор:   /  21.01.2022

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19 января, во время продажи очередной партии казенного имущества был задержан капитан одной из частей Нацгвардии, располагающейся в Запорожье. 

Об этом сообщает сайт Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Следствие полагает, что указанный офицер в январе 2022 года развернул, почитай, оптовую торговлю армейскими вещами. Особо цинично — в преддверии возможного зимнего вторжения российских войск в Украину — выглядит подпольная продажа спальных мешков и теплых зимних штанов.

Капитана Нацгвардии задержали, когда он привез «клиенту» очередную партию «товара».

Сейчас решают вопрос о мере пресечения и готовятся объявить офицеру о подозрении. Согласно санкций ч.3 ст. 410 УК Украины, подозреваемому грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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