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Под Запорожьем грузовик насмерть сбил пешехода (фото)

Автор:   /  21.01.2022

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19 января, около одиннадцати часов утра в Запорожском районе, на трассе Запорожье-Донецк грузовик DAF с полуприцепом занесло на скользкой дороге — в результате авто сбило женщину, стоявшую около автобусной остановки. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

От полученных травм 48-летняя жительница села Задорожное Запорожского района умерла на месте.

Известно, что грузовиком управлял 32-летний житель Донецкой области. На момент ДТП он был трезвым.

Возбуждено уголовное дело. Полиция просит очевидцев ДТП — звоните по номерам телефонов (098) 590-65-92 или 102.

 

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