Убийство 11-летнего мальчика: в Запорожье задержанные признались еще в одном убийстве (фото)

25-летний и 45-летний рецидивисты, задержанные по подозрению в убийстве 11-летнего Максима Самофалова, признались еще в одном тяжком преступлении.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
Один из задержанный рассказал следователю об убийстве 48-летней жительницы Акимовки. Преступление, по словам подозреваемого, случилось в сентябре 2021 года — по словам пресс-служба Нацполиции Запорожской области, из-за неприязненных отношений.
В сети пользователи рассказывают и о возможной причине таких «отношений»: погибшая вместе с мужем работала на одном из предприятий Акимовки и своего будущего убийцу знала. Тот попросил оставить на складе, где работала женщина, несколько мешков — якобы с фасолью. Однако выяснилось, что там никакие не бобовые, а конопля. У «сторон» возник конфликт, который якобы и стал причиной убийства.
Личные вещи убитой, по словам «рассказчика», вместе с товарищем они сожгли, а тело выбросили в речку Тащенак. 19 января его достали из воды между селами Радивоновка и Мирное Мелитопольского района.
В полиции говорят: преступления, в которых подозревают задержанных, «тянут» на пожизненное заключение.
История вопроса
- 11-летний Максим Самофалов, ученик пятого класса школы-интерната в селе Терпенье Мелитопольского района и проживающий в пгт Акимовка, исчез 29 августа 2021 года
- в январе 2022 года тело ребенка нашли забетонированным в погребе на территории одного из частных подворий Акимовской ОТГ. Личности подозреваемых были оперативно установлены полицией
- сотрудники Управления уголовного розыска при поддержке спецподразделения «КОРД» в одной из квартир областного центра задержали 45-летнего и 25-летнего подозреваемых в убийстве 11-летнего Максима Самофалова. Известно, что оба подозреваемых в убийстве ранее были судимы, а старший отсидел девять лет за изнасилование
- суд отправил в СИЗО подозреваемых в убийстве 11-летнего Максима Самофалова. Ребенок, по словам местных жителей, часто был предоставлен сам себе. Его неоднократно видели в компании «асоциальных элементов». В семье, где должен был воспитываться ребенок, ситуация была неблагоприятная: мальчик жил у бабушки, а потом его отправили в интернат.В соцсетях также мелькают предположения, что ребенок стал очевидцем преступления, а после проговорился о том, что видел