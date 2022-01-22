Убийство 11-летнего мальчика: в Запорожье задержанные признались еще в одном убийстве (фото)

25-летний и 45-летний рецидивисты, задержанные по подозрению в убийстве 11-летнего Максима Самофалова, признались еще в одном тяжком преступлении.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Один из задержанный рассказал следователю об убийстве 48-летней жительницы Акимовки. Преступление, по словам подозреваемого, случилось в сентябре 2021 года — по словам пресс-служба Нацполиции Запорожской области, из-за неприязненных отношений.

В сети пользователи рассказывают и о возможной причине таких «отношений»: погибшая вместе с мужем работала на одном из предприятий Акимовки и своего будущего убийцу знала. Тот попросил оставить на складе, где работала женщина, несколько мешков — якобы с фасолью. Однако выяснилось, что там никакие не бобовые, а конопля. У «сторон» возник конфликт, который якобы и стал причиной убийства.

Личные вещи убитой, по словам «рассказчика», вместе с товарищем они сожгли, а тело выбросили в речку Тащенак. 19 января его достали из воды между селами Радивоновка и Мирное Мелитопольского района.

В полиции говорят: преступления, в которых подозревают задержанных, «тянут» на пожизненное заключение.

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