Под Мелитополем по схеме «ваша дочь в больнице» пенсионерку развели на 45 тысяч гривен, картошку и колбасу

Вечером 19 января 82-летней жительнице Мелитопольского района позвонил неизвестный и, представившись врачом райбольницы, сообщил, что дочь пенсионерки попала в ДТП и ей необходимо нужны 120 тысяч гривен. А также постельное белье, картошка и колбаса.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Мелитопольское районное управление полиции.

За деньгами, по словам «врача», должен был подъехать помощник. Которому пенсионерка отдала 45 тысяч гривен, вещи и продукты. «Помощник» все забрал, сел в авто и уехал.

Только спустя некоторое время жертва обмана додумалась позвонить дочери — с той, как и следовало ожидать, все было в порядку.

Номер и марку машины пенсионерка не запомнила. А вот мошенника описала так: на вид 20-25 лет, был одет в спортивные штаны и куртку с капюшоном черного цвета.

Согласно таким приметам, правда, можно только в Запорожье по десять человек в час задерживать…

В полиции опять предупреждают: не поддавайтесь панике, сначала позвоните вашему родственнику, который якобы попал в беду. А после сразу же набирайте 102.

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