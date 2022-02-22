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Covid-19 в Запорожской области: 211 171 заболевший, 564 за сутки, шестеро умерли

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На утро 21 февраля диагноз «коронавирус» поставлен 211 171 заболевшему (564 за сутки, 403 — в Запорожье). 183 368 выздоровели, 5819 умерли (шестеро за сутки, трое — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 16 401 ребенок и 7079 медиков. Вакцинированы 621 670 человек (732 за сутки).

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В Украине на 21 февраля — 4 734 333 заболевших (13 562 за сутки). 104 645 скончались (127 за сутки), 3 952 363 — выздоровели (13 904 за сутки). Вакцинированы 15 680 361 человек.

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