В Пологовском районе авто врезалось в отбойник — погиб пассажир (фото)

20 февраля, около половины пятого утра на автодороге Пологи-Гуляйполе, неподалеку от села Дорожнянка (Пологовский район) Chevrolet Lacetti съехал с проезжей части и врезался в отбойник.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

В результате аварии 27-летнего водителя и 24-летнюю пассажирку зажало конструкциями авто — вызволять их пришлось спасателям.

К сожалению, девушка от полученных травм скончалась на месте. Водитель госпитализирован с закрытыми травмами грудной клетки, живота и тазобедренного сустава.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

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