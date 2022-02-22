В Бердянске били и унижали 13-летнюю девочку (фото)

13 февраля в Бердянске, к одному из общежитий на проспекте Западном вызвали полицию — сообщили о том, что была избита 13-летняя девочка.

Как пишут местные СМИ, девочку выманили на улицу, где и избили, попутно снимая «процесс» на камеру мобильного телефона.

«Мама пострадавшей утверждает, что её дочь обманом выманили на улицу, чтобы избить и снять видео драки, и унижения. К сожалению, пострадавшая девушка не рассказала сразу все маме, а поддалась на уловки старших знакомых. По просьбе женщины мы не называем её имени и фамилии, а также не показываем лицо», — сообщает сайт «Про.Бердянск».

Мама девочки указывает: «Девушек, избивавших мою дочь, было несколько, одной из них 16, другой – 20 лет». Ребенка не просто избивали, а и унижали, заставляя становиться на колени и просить прощения невесть за что.

Также нашлась такая мразь, которая стояла в сторонке и все снимала на мобильный телефон.

Прохожие остановить беспредел не пытались, хотя. как уверяет мама пострадавшей, было светло.

Мама пострадавшей опасается, что в отношении её ребенка последуют угрозы и преследования. Как она сообщает, девушки, избившие её дочку, ранее имели проблемы с законом. Также она хочет, чтобы всех участниц драки, вплоть до той, что вела съемку, привлекли к ответственности.

Полицейские просят откликнутся очевидцев избиения. Всех, кто что-либо видел, призывают звонить 102.

Напомним

В прошлом году подобный случай произошел в Запорожье. Итог — одна из подозреваемых под стражей, четверо — под домашним арестом.