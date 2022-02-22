В Бердянске били и унижали 13-летнюю девочку (фото)

13 февраля в Бердянске, к одному из общежитий на проспекте Западном вызвали полицию — сообщили о том, что была избита 13-летняя девочка.
Как пишут местные СМИ, девочку выманили на улицу, где и избили, попутно снимая «процесс» на камеру мобильного телефона.
«Мама пострадавшей утверждает, что её дочь обманом выманили на улицу, чтобы избить и снять видео драки, и унижения. К сожалению, пострадавшая девушка не рассказала сразу все маме, а поддалась на уловки старших знакомых. По просьбе женщины мы не называем её имени и фамилии, а также не показываем лицо», — сообщает сайт «Про.Бердянск».
Мама девочки указывает: «Девушек, избивавших мою дочь, было несколько, одной из них 16, другой – 20 лет». Ребенка не просто избивали, а и унижали, заставляя становиться на колени и просить прощения невесть за что.
Также нашлась такая мразь, которая стояла в сторонке и все снимала на мобильный телефон.
Прохожие остановить беспредел не пытались, хотя. как уверяет мама пострадавшей, было светло.
Мама пострадавшей опасается, что в отношении её ребенка последуют угрозы и преследования. Как она сообщает, девушки, избившие её дочку, ранее имели проблемы с законом. Также она хочет, чтобы всех участниц драки, вплоть до той, что вела съемку, привлекли к ответственности.
Полицейские просят откликнутся очевидцев избиения. Всех, кто что-либо видел, призывают звонить 102.
Напомним
В прошлом году подобный случай произошел в Запорожье. Итог — одна из подозреваемых под стражей, четверо — под домашним арестом.
- 6 декабря 2021 года в полиции, мониторя соцсети, обнаружили видео, на котором четверо девушек-подростков на спортивной площадке одной из школ избивают трех других девушек и требуют у них денег. Видео датировано 22 ноября — именно тогда и случилось «побоище». В тот же день в полицию обратились родители потерпевших — девочек возрастом от 13 до 16 лет. Было возбуждено уголовное дело по факту нанесения легких телесных повреждений. Но после просмотра видео, 6 декабря из дела «убрали» статью о нанесении телесных повреждений, зато добавили «Хулиганство» и «Вымогательство»
- 8 декабря Шевченковский районный суд отправил самую активную участницу побоища, 16-летнюю студентку ПТУ №17 Ксению Тимченко, в СИЗО до 5 февраля 2022 года. Еще две подозреваемых Виктория Сыроватко и Валерия Кушниренко, до той же даты будут находится под домашним арестом — с 21:00 до 6:00. Тем временем пострадавшим начинают поступать звонки с настойчивыми просьбами забрать заявления из полиции
- 9 декабря еще двух участниц избиения школьниц — 15-летнюю Киру Земляную (на фото), ученицу 10 класса лицея «Перспектива» и Ксению Кандыбу отправили под домашний арест с 17:00 до 7:00 на срок до 7 февраля 2022 года. Чуть позже на решение об аресте Ксении Тимченко была подана апелляция — судьи в смягчении меры пресечения отказали
- 14-летней Евгении Корниченко, наиболее пострадавшей от нападения девушек-подростков, 12 декабря сделали операцию на носу. Впереди еще одна — необходимо выровнять носовую перегородку. Кроме этого, Оксана Швец-Хомутова рассказала о семье, в которой воспитывается девочка. Если вкратце — мама растит двух детей без отца, ютятся в комнате общежития площадью менее семи квадратных метров. Евгения является инвалидом детства