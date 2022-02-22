В Запорожье пьяный водитель устроил масштабное ДТП (фото)

19 февраля, около 22:50 на улице Победы, неподалеку от улицы Лермонтова (Вознесеновский район) водитель ВАЗ-2115 устроил масштабное ДТП, лишь чудом обошедшееся без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

ВАЗ сначала врезался в припаркованную Daewoo Lanos, а потом — в Hyunday Matrix. Одна из «сбитых» легковушек перевернулась на крышу. Человеческих жертв, по счастью, нет.

Водитель «Лады», как выяснили полицейские, на момент совершения ДТП был пьян — 1,78 промилле алкоголя в крови при норме 0,2 промилле.

На провинившегося составили два админпротокола — за устроенную аварию и пьяную езду.

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