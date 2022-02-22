В Запорожье за сутки трое свалились из окон, а одна — прыгнула с дамбы

20 февраля в Запорожье две женщины насмерть разбились, упав с высоты. Еще одна пострадавшая сама спрыгнула с дамбы между остановками «Улица Гагарина» и «Площадь Пушкина». Ее, как и мужчину, упавшего с третьего этажа, госпитализировали с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медпомощи.

Для начала — о попытке самоубийства. С дамбы на проспекте Соборном спрыгнула женщина. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами плеча и предплечья, закрытой травмой брюшной полости.

Мужчина, выпавшего с высоты третьего этажа на улице Круглова (Шевченковский район), также выжил — его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытым переломом костей таза и закрытой травмой поясничного отдела позвоночника.

На улице Рустави (Днепровский район) с шестого этажа выпала 54-летняя женщина. А на улице Сергиенко (Хортицкий район) с седьмого этажа — 61-летняя женщина. В обоих случаях медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавших.

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