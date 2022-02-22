Избиение школьниц в Запорожье: пятерых подозреваемых скоро будут судить

В Запорожье передано в суд дело об избиении трех школьниц, которое случилось 22 ноября 2021 года. Пятерых несовершеннолетних девушек скоро будет судить — им грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Пятерым подозреваемым (четверо из которых находятся под домашним арестом, а «главная» — в СИЗО) вменяют хулиганство, вымогательства и кражу.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження розкрито ряд тяжких злочинів, вчинених стосовно неповнолітніх потерпілих, серед яких грабежі, розбої та хуліганства, вчинені групою осіб ( ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 ч. 2 ст. 296 КК України). Ініціатором указаних злочинів була найактивніша учасниця бійки, яка наразі перебуває під вартою. Також за вказаними злочинами до суду скеровані обвинувальні акти.

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