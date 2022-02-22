Избиение школьниц в Запорожье: пятерых подозреваемых скоро будут судить

В Запорожье передано в суд дело об избиении трех школьниц, которое случилось 22 ноября 2021 года. Пятерых несовершеннолетних девушек скоро будет судить — им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.
Пятерым подозреваемым (четверо из которых находятся под домашним арестом, а «главная» — в СИЗО) вменяют хулиганство, вымогательства и кражу.
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження розкрито ряд тяжких злочинів, вчинених стосовно неповнолітніх потерпілих, серед яких грабежі, розбої та хуліганства, вчинені групою осіб ( ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 ч. 2 ст. 296 КК України). Ініціатором указаних злочинів була найактивніша учасниця бійки, яка наразі перебуває під вартою. Також за вказаними злочинами до суду скеровані обвинувальні акти.
История вопроса
- 6 декабря 2021 года в полиции, мониторя соцсети, обнаружили видео, на котором четверо девушек-подростков на спортивной площадке одной из школ избивают трех других девушек и требуют у них денег. Видео датировано 22 ноября — именно тогда и случилось «побоище». В тот же день в полицию обратились родители потерпевших — девочек возрастом от 13 до 16 лет. Было возбуждено уголовное дело по факту нанесения легких телесных повреждений. Но после просмотра видео, 6 декабря из дела «убрали» статью о нанесении телесных повреждений, зато добавили «Хулиганство» и «Вымогательство»
- 8 декабря Шевченковский районный суд отправил самую активную участницу побоища, 16-летнюю студентку ПТУ №17 Ксению Тимченко, в СИЗО до 5 февраля 2022 года. Еще две подозреваемых Виктория Сыроватко и Валерия Кушниренко, до той же даты будут находится под домашним арестом — с 21:00 до 6:00. Тем временем пострадавшим начинают поступать звонки с настойчивыми просьбами забрать заявления из полиции
- 9 декабря еще двух участниц избиения школьниц — 15-летнюю Киру Земляную (на фото), ученицу 10 класса лицея «Перспектива» и Ксению Кандыбу отправили под домашний арест с 17:00 до 7:00 на срок до 7 февраля 2022 года. Чуть позже на решение об аресте Ксении Тимченко была подана апелляция — судьи в смягчении меры пресечения отказали
- 14-летней Евгении Корниченко, наиболее пострадавшей от нападения девушек-подростков, 12 декабря сделали операцию на носу. Впереди еще одна — необходимо выровнять носовую перегородку. Кроме этого, Оксана Швец-Хомутова рассказала о семье, в которой воспитывается девочка: мама растит двух детей без отца, ютятся в комнате общежития площадью менее семи квадратных метров. Евгения является инвалидом детства