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В Запорожье «заминировали» все школы — учебный процесс сорван

Автор:   /  24.01.2022

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24 января на спецлинию СБУ поступило сообщение о минировании всех школ Запорожья. 

Об этом сообщают родители школьников.

Всех детей из учебных учреждений эвакуировали. Вероятно, ждут взрывотехников, которые должны проверить все школьные здания и прилегающую территорию.

Учителя просят родителей как можно быстрее забрать детей домой — ведь школьников «эвакуировали» на улицу, где холодно и идет снег.

Официальный комментарий полиции звучит так:

«До чергової частини Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області по спецлінії «102» надійшло повідомлення на електронну адресу Колл-центру СБУ «sbu_cu@ssu.gov.ua» про те, що 24.01.2022 о 11-41 з електронної адреси «vmizickieonid1999@protonmail.com» надійшов лист з наступним змістом: «Приветик, на связи KARNAVAL вместе с группировкой GEREX, мы заминировали город Запорожье каждое учебное заведение взрывчаткой в каждой по 9 кг тротила, за жизнь детишек и учитилей решать только вам, я получаю удовольствие от смерти детей, и я вам обещаю жертв будет очень много, жду на счет +380955920551 15000000 грн у вас есть 2 часа собрать эту сумму и скинуть мне, время пошло». Попередня правова квалiфiкацiя кримінального правопорушення ч. 1 ст. 259 КК України».

Позже стало известно, что «заминированы» также все детские сады Запорожья.

Напомним:

Совсем недавно «финишировала» (и то, не факт) подрывная «кампания» в Бердянске — несколько дней кряду неизвестный террорист курортный город «минируя» школы. Неизвестный требовал 650 тысяч гривен.

  • 13 января письма с угрозами взрыва получили 16 учебных учреждений Бердянска. Автор писем представился руководителем террористической организации и требовал миллион гривен
  • утром 14 января сообщения о минировании получило руководство семи школ курортного города
  • утром 17 января неизвестный сообщил о минировании сразу всех школ Бердянска. «Шутника» так и не нашли. Кстати, он требовал уже 650 тысяч гривен — среди прочего, он предлагал принести деньги к названной «локации» местного парка имени Горького. Однако такого парка в Бердянске нет
  • вечером 17 января в Бердянске опять сообщили о минировании школ — второй раз за день и четвертый за три рабочих дня. На этот раз собрались «взорвать» 11 учебных учреждений
  • Школьники Бердянска вернулись к очному обучению 24 января. Каждое утро перед началом уроков все школы будут проверять сотрудники полиции на предмет выявления подозрительных предметов. Если поступит очередное письмо о фейковом минировании, по рекомендации полиции, эвакуация проводиться не будет. Параллельно с учебным процессом здание будут проверять взрывотехники
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