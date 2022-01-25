В Запорожье «заминировали» все школы — учебный процесс сорван

24 января на спецлинию СБУ поступило сообщение о минировании всех школ Запорожья.
Об этом сообщают родители школьников.
Всех детей из учебных учреждений эвакуировали. Вероятно, ждут взрывотехников, которые должны проверить все школьные здания и прилегающую территорию.
Учителя просят родителей как можно быстрее забрать детей домой — ведь школьников «эвакуировали» на улицу, где холодно и идет снег.
Официальный комментарий полиции звучит так:
«До чергової частини Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області по спецлінії «102» надійшло повідомлення на електронну адресу Колл-центру СБУ «sbu_cu@ssu.gov.ua» про те, що 24.01.2022 о 11-41 з електронної адреси «vmizickieonid1999@protonmail.com» надійшов лист з наступним змістом: «Приветик, на связи KARNAVAL вместе с группировкой GEREX, мы заминировали город Запорожье каждое учебное заведение взрывчаткой в каждой по 9 кг тротила, за жизнь детишек и учитилей решать только вам, я получаю удовольствие от смерти детей, и я вам обещаю жертв будет очень много, жду на счет +380955920551 15000000 грн у вас есть 2 часа собрать эту сумму и скинуть мне, время пошло». Попередня правова квалiфiкацiя кримінального правопорушення ч. 1 ст. 259 КК України».
Позже стало известно, что «заминированы» также все детские сады Запорожья.
Напомним:
Совсем недавно «финишировала» (и то, не факт) подрывная «кампания» в Бердянске — несколько дней кряду неизвестный террорист курортный город «минируя» школы. Неизвестный требовал 650 тысяч гривен.
- 13 января письма с угрозами взрыва получили 16 учебных учреждений Бердянска. Автор писем представился руководителем террористической организации и требовал миллион гривен
- утром 14 января сообщения о минировании получило руководство семи школ курортного города
- утром 17 января неизвестный сообщил о минировании сразу всех школ Бердянска. «Шутника» так и не нашли. Кстати, он требовал уже 650 тысяч гривен — среди прочего, он предлагал принести деньги к названной «локации» местного парка имени Горького. Однако такого парка в Бердянске нет
- вечером 17 января в Бердянске опять сообщили о минировании школ — второй раз за день и четвертый за три рабочих дня. На этот раз собрались «взорвать» 11 учебных учреждений
- Школьники Бердянска вернулись к очному обучению 24 января. Каждое утро перед началом уроков все школы будут проверять сотрудники полиции на предмет выявления подозрительных предметов. Если поступит очередное письмо о фейковом минировании, по рекомендации полиции, эвакуация проводиться не будет. Параллельно с учебным процессом здание будут проверять взрывотехники