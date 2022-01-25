В Запорожье жильцов дома пугали фальшивой гранатой

23 января, около 16:30 на улице Сергея Синенко, 75, что в Днепровском районе неизвестный парень бросил на балкон квартиры на третьем этаже предмет, похожий на гранату.
Об этом сообщают в Нацполиции Запорожской области.
Очевидец такого «перфоманса» немедленно вызвал стражей порядка. Полицейские для начала эвакуировали всех жильцов данного подъезда — 20 человек- а после проверили «предмет». Оказалось, что на балкон бросили корпус от гранаты — взрывчатки в нем не было.
Позже установили личность «шутника» — безработный и ранее судимый 21-летний местный житель.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
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