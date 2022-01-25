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В Запорожье жильцов дома пугали фальшивой гранатой

Автор:   /  24.01.2022

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23 января, около 16:30 на улице Сергея Синенко, 75, что в Днепровском районе неизвестный парень бросил на балкон квартиры на третьем этаже предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщают в Нацполиции Запорожской области.

Очевидец такого «перфоманса» немедленно вызвал стражей порядка. Полицейские для начала эвакуировали всех жильцов данного подъезда — 20 человек- а после проверили «предмет». Оказалось, что на балкон бросили корпус от гранаты — взрывчатки в нем не было.

Позже установили личность «шутника» —  безработный и ранее судимый 21-летний местный житель.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

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