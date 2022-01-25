В Запорожье продолжают «минировать» школы — уже второй день как (видео)

24 января все школы и детские сады Запорожья получили сообщения о минировании. Полиция 17 часов, до пяти утра проверяла здания и прилегающую территорию — информация оказалась фейковой. Утром 25 января все школы Запорожья, а также Запорожский электротехнический колледж снова получили «взрывное» предупреждение — это случилось около десяти часов утра.
Об этом сообщают соцсети. Полиция Запорожской области информацию подтверждает.
На этот раз псевдоминеры детские сады решили не трогать.
Очевидно, учебные учреждения снова будут проверять взрывотехники.
На видео: эвакуация учеников Запорожского электротехнического колледжа.
В полиции отдельно подчеркнули: решение об эвакуации принимает администрация каждой конкретной школы.
Напомним:
24 января на спецлинию СБУ поступило сообщение о минировании всех школ и детских садов Запорожья. Всех детей из учебных учреждений эвакуировали, учителя и воспитатели настоятельно попросили родителей как можно быстрее забрать детей. Отправители письма потребовали в течение двух часов перечислить на указанный номер мобильного телефона 15 миллионов гривен.
Совсем недавно «финишировала» (и то, не факт) подрывная «кампания» в Бердянске — несколько дней кряду неизвестный террорист курортный город «минируя» школы. Неизвестный требовал 650 тысяч гривен.
- 13 января письма с угрозами взрыва получили 16 учебных учреждений Бердянска. Автор писем представился руководителем террористической организации и требовал миллион гривен
- утром 14 января сообщения о минировании получило руководство семи школ курортного города
- утром 17 января неизвестный сообщил о минировании сразу всех школ Бердянска. «Шутника» так и не нашли. Кстати, он требовал уже 650 тысяч гривен — среди прочего, он предлагал принести деньги к названной «локации» местного парка имени Горького. Однако такого парка в Бердянске нет
- вечером 17 января в Бердянске опять сообщили о минировании школ — второй раз за день и четвертый за три рабочих дня. На этот раз собрались «взорвать» 11 учебных учреждений
- Школьники Бердянска вернулись к очному обучению 24 января. Каждое утро перед началом уроков все школы будут проверять сотрудники полиции на предмет выявления подозрительных предметов. Если поступит очередное письмо о фейковом минировании, по рекомендации полиции, эвакуация проводиться не будет. Параллельно с учебным процессом здание будут проверять взрывотехники