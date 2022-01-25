Труп в выгребной яме: полиция Орехова нашла подозреваемых в убийстве (фото)

22 января в Орехове, в одной из выгребных ям обнаружили тело 52-летнего мужчины. В этот же день полицейские задержали подозреваемых в убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Оба задержанных, 40-ка и 29-ти лет, признались в убийстве и указали место, где спрятали труп.

Выяснилось, что мужчина исчез еще 20 января, а убийство было совершено 18 января. В одном из домов на улице Привокзальной двое подозреваемых убили свою жертву выстрелом в голову. После этого труп бросили в выгребную яму, украли из дома деньги и ценности, а также завладели легковушкой «Фольксваген», принадлежащем убитому.

Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям. Подозреваемых отправили под арест.

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