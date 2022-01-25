Запорожские «Теплосети» должны «Нафтогазу України» более миллиарда гривен — хотят отдавать частями

Запорожский концерн «Городские тепловые сети» (ГТС) задолжал поставщику газа — АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз України» — 1 млрд 113 млн гривен. Долг, по словам профильных чиновников, появился из-за низкого уровня оплаты потребителями. Отдавать деньги планируют частями, заключив договор о реструктуризации.

Об этом идет речь в проекте решения, опубликованном на сайте Запорожской мэрии.

В Запорожском горсовете планируют согласовать концерну реструктуризацию кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 декабря 2021 года. Речь идет о газе, использованном на 1 июня-2021.

Возврат указанного миллиарда планируют «разбить» на 84 месяца. Разделим сумму на месяцы (но помним: будут начисляться дополнительные проценты и пеня). Получится, что ГТС будет ежемесячно отдавать «Нафтогазу» минимум 13 млн 250 тысяч гривен.

Реструктуризація заборгованості за спожитий природний газ, а також послуги з його розподілу і транспортування здійснюється шляхом розстрочення на термін згідно з Законом (на 84 календарних місяці) з першого числа місяця укладення договору, без відстрочення погашення заборгованості та з можливістю дострокового погашення.

Более того — Запорожский горсовет готов выступить гарантом возврата долга. Если у ГТС денег на момент уплаты очередного «транша» не будет — за концерн заплатят из городского бюджета. Всего на эти цели планируют выделить без малого 146 миллионов гривен.

В свою очередь, ГТС в пояснительной записке отчитались о «судебной» работе с должниками. Стоит отметить, что большого успеха на этой ниве «Теплосети» не снискали: за весь прошлый год было составлено всего 681 претензия (требование, напоминание) на общую сумму лишь 27,5 миллиона гривен. По сравнению с миллиардной задолженностью перед «Нафтогазом» эта цифра выглядит смешно.

И, кстати, сообщить о задолженности мало — ее надо еще и взыскать. С этим тоже туго: по состоянию на 1 января 2022 года на принудительном исполнении находятся аж 17 111 исполнительных документов на общую сумму почти 182,2 миллиона гривен. Их львиная доля (12015) появилась в 2021 году.

Всего в прошлом году на возврате задолженности ГТС «заработали» только 31,7 миллиона гривен. Процент исполнения судебных решений также низок — всего 21,5%. А вот количество невыполненных судебных решений, наоборот, зашкаливает — 25 995 на общую сумму 267,6 миллиона гривен.

Подливают масла в огонь и долги населения за тепло и горячую воду, растущие шокирующими темпами. На 1 июня 2021 года потребители были должны за «теплые» блага 1,338 миллиарда гривен. За полгода долг увеличился более чем на 200 миллионов — до 1,543 миллиарда гривен. В ноябре-2021 население оплатило лишь 59,5% коммунальных «счетов». По неофициальным данным, процент оплаты за декабрь-2021 критически снизился — до 40-45%.

Кроме отопления и горячей воды, население должно и за другие коммунальные услуги. По состоянию на 1 декабря 2021 года общая сумма задолженности составляла почти три миллиарда гривен (2,954 млрд грн).

Похоже, что городской бюджет таки недосчитается десятков миллионов гривен, которые уйдут «Нафтогазу України»…

Запорожский сайт «Гвозди» также писал о противостоянии «Теплосетей» и запорожских предпринимателей. Некоторым представителям малого бизнеса пришли платежки с космическими суммами за отопление. В отдельных случаях «показатели» превышали прошлогодние в двадцать раз!

Тарас Василенко

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