В Запорожской области впервые выдали украинский паспорт ветерану АТО из России (фото)

25 января в Запорожье — впервые в новейшей «истории» области — по упрощенной процедуре выдали паспорт гражданина Украины жителю Шевченковского района областного центра россиянину Андрею Мыльникову.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Миграционная служба в Запорожской области.

После начала российской агрессии на Востоке Украины Андрей переехал жить в нашу страну, и на протяжении нескольких лет принимал участие в антитеррористической операции.

Пан Андрій від народження проживав в Російській Федерації, але після вторгнення країни-агресора на наш схід — приїхав в Україну, вступив до лав добровольчого батальйону та кілька років брав безпосередню участь у антитерористичній операції на Донбасі.

Сообщается, что данный ветеран АТО/ООС стал первым иностранцем в Запорожской области, который получил украинское гражданство по упрощенной процедуре. Он добивался получения украинского паспорта десять лет — документы в соответствующие службы он подал еще до начала войны на Донбассе и аннексии Крыма.

АТОвець, який майже 10 років намагався змінити своє російське громадянство на українське, отримав таку можливість

В Миграционной службе Запорожской области напоминают: согласно Указу Президента Украины №594 от 2019 года иностранные граждане, принимавшие участие в АТО/ООС на стороне Украины, могут получить паспорт по упрощенной процедуре.

Завдяки реалізації Указу Президента №594 новим законом було спрощено процедуру набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

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