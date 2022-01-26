Выборы мэра Запорожья намечены на конец октября

Предварительная дата выборов городского головы Запорожья — 30 октября 2022 года.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщила народный депутат Украины Юлия Яцык.

Данное решение, по словам народной избранницы, было принято 25 января на заседании Подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам выборов. 26 января дату должен утвердить (и, скорее всего, утвердит) Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Якби вибори планувалися на останню неділю березня (а це 27 березня 2022 р.), то рішення про проведення дострокових виборів Рада повинна була б прийняти до 27 січня 2022 року. Однак… цього не відбулося

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