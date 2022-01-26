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Covid-19 в Запорожской области: 185 692 заболевших, 463 за сутки, пятеро умерли

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На утро 25 января диагноз «коронавирус» поставлен 185 692 заболевшим (463 за сутки, 175 — в Запорожье). 177 664 выздоровели (60 за сутки), 5472 умерли (пятеро за сутки).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 948 детей и 6407 медиков. Вакцинированы 602 121 человек (2342 за сутки).

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В Украине на 25 января — 3 889 488 заболевших (19 118 за сутки). 99 443 скончались (161 за сутки), 3 591 201 — выздоровели (5863 за сутки). Вакцинированы 15 191 377 человек.

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