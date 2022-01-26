Опять двадцать пять: в Запорожье третий день подряд минируют школы, на охрану отрядили Нацгвардию

В Запорожье третий день подряд минируют все школы и детские сады, и второй день подряд — местный электротехнический колледж. Было решено организовать возле школ дежурство бойцов Национальной гвардии.
Об этом сообщает пресс-службы Нацполиции Запорожской области и 23-й отдельной бригады ООП «Хортица» Нацгвардии Украины. Также о дежурстве силовиков поведал на сессии депутатов Запорожского горсовета и.о. мэра Запорожья, секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Для начала — пара слов о вчерашнем минировании. Так, 25 января полицейские проверили две сотни учебных заведений. Взрывчатки не нашли. До этого всех детей эвакуировали — младших в разгар рабочего дня пришлось забирать родителям.
На третий день минирований (согласно сообщению МВД, 70% таких сообщений поступают из России и Белоруси) было решено организовать на улицах и особенно поблизости учебных учреждений дежурство силовиков.
«Задля запобігання можливих загроз і безпеки громадян, зокрема дітей, гвардійці запорізького гарнізону патрулюватимуть поблизу шкіл. Згідно запиту ГУНП в Запорізькій області, з 25 січня на вулицях та поблизу шкіл до посилених патрулювань залучатимуться військовослужбовці Національної гвардії України. Службу з охорони громадського порядку, яка організована у дві зміни — денна та вечірня, забезпечуватимуть гвардійці військової частини 3033 у Запоріжжі, Мелітополі, Енергодарі та Бердянську. Патрулювання військовослужбовці будуть здійснювати на маршрутах та в районах, максимально наближених до навчальних закладів», — сообщает пресс-служба 23-й отдельной бригады ООП «Хортица» Национальной гвардии Украины.
Об этом же на 12-й сессии депутатов Запорожского горсовета говорил и Анатолий Куртев.
“Всі стурбовані ситуацією щодо псевдомінувань у наших школах, садочках. Хочу запевнити, що ситуація знаходиться під посиленим контролем відповідних органів. Причин для нагнітання ситуації в місті немає. Працівники поліції перевірили всі об’єкти і прилеглу територію, ніяких небезпечних предметів не знайдено. Інформація щодо замінування не підтвердилась. Ця інформація буде повторюватись, і це непокоїть батьків дітей. Ситуація складна, але всі дії мають бути в межах чинного законодавства”, — сказав Анатолій Куртєв.
Что касается сегодняшних «минирований» — полицейские ищут взрывчатку, но, скорее всего, опять не найдут. Массовая эвакуацию пока не проводится — ранее силовики заявляли, что данная «процедура» проводится по усмотрению администрации каждой конкретной школы отдельно.
История вопроса
- 24 января на спецлинию СБУ поступило сообщение о минировании всех школ и детских садов Запорожья. Всех детей из учебных учреждений эвакуировали, учителя и воспитатели настоятельно попросили родителей как можно быстрее забрать детей. Отправители письма потребовали в течение двух часов перечислить на указанный номер мобильного телефона 15 миллионов гривен. Полиция 17 часов, до пяти утра проверяла здания и прилегающую территорию — информация оказалась фейковой
- Утром 25 января все школы Запорожья, а также Запорожский электротехнический колледж снова получили «взрывное» предупреждение — это случилось около десяти часов утра.
- 13 января письма с угрозами взрыва получили 16 учебных учреждений Бердянска. Автор писем представился руководителем террористической организации и требовал миллион гривен
- утром 14 января сообщения о минировании получило руководство семи школ курортного города
- утром 17 января неизвестный сообщил о минировании сразу всех школ Бердянска. «Шутника» так и не нашли. Кстати, он требовал уже 650 тысяч гривен — среди прочего, он предлагал принести деньги к названной «локации» местного парка имени Горького. Однако такого парка в Бердянске нет
- вечером 17 января в Бердянске опять сообщили о минировании школ — второй раз за день и четвертый за три рабочих дня. На этот раз собрались «взорвать» 11 учебных учреждений
- Школьники Бердянска вернулись к очному обучению 24 января. Каждое утро перед началом уроков все школы будут проверять сотрудники полиции на предмет выявления подозрительных предметов. Если поступит очередное письмо о фейковом минировании, по рекомендации полиции, эвакуация проводиться не будет. Параллельно с учебным процессом здание будут проверять взрывотехники