Опять двадцать пять: в Запорожье третий день подряд минируют школы, на охрану отрядили Нацгвардию

В Запорожье третий день подряд минируют все школы и детские сады, и второй день подряд — местный электротехнический колледж. Было решено организовать возле школ дежурство бойцов Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-службы Нацполиции Запорожской области и 23-й отдельной бригады ООП «Хортица» Нацгвардии Украины. Также о дежурстве силовиков поведал на сессии депутатов Запорожского горсовета и.о. мэра Запорожья, секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Для начала — пара слов о вчерашнем минировании. Так, 25 января полицейские проверили две сотни учебных заведений. Взрывчатки не нашли. До этого всех детей эвакуировали — младших в разгар рабочего дня пришлось забирать родителям.

На третий день минирований (согласно сообщению МВД, 70% таких сообщений поступают из России и Белоруси) было решено организовать на улицах и особенно поблизости учебных учреждений дежурство силовиков.

«Задля запобігання можливих загроз і безпеки громадян, зокрема дітей, гвардійці запорізького гарнізону патрулюватимуть поблизу шкіл. Згідно запиту ГУНП в Запорізькій області, з 25 січня на вулицях та поблизу шкіл до посилених патрулювань залучатимуться військовослужбовці Національної гвардії України. Службу з охорони громадського порядку, яка організована у дві зміни — денна та вечірня, забезпечуватимуть гвардійці військової частини 3033 у Запоріжжі, Мелітополі, Енергодарі та Бердянську. Патрулювання військовослужбовці будуть здійснювати на маршрутах та в районах, максимально наближених до навчальних закладів», — сообщает пресс-служба 23-й отдельной бригады ООП «Хортица» Национальной гвардии Украины. Об этом же на 12-й сессии депутатов Запорожского горсовета говорил и Анатолий Куртев. “Всі стурбовані ситуацією щодо псевдомінувань у наших школах, садочках. Хочу запевнити, що ситуація знаходиться під посиленим контролем відповідних органів. Причин для нагнітання ситуації в місті немає. Працівники поліції перевірили всі об’єкти і прилеглу територію, ніяких небезпечних предметів не знайдено. Інформація щодо замінування не підтвердилась. Ця інформація буде повторюватись, і це непокоїть батьків дітей. Ситуація складна, але всі дії мають бути в межах чинного законодавства”, — сказав Анатолій Куртєв. Что касается сегодняшних «минирований» — полицейские ищут взрывчатку, но, скорее всего, опять не найдут. Массовая эвакуацию пока не проводится — ранее силовики заявляли, что данная «процедура» проводится по усмотрению администрации каждой конкретной школы отдельно. История вопроса 24 января на спецлинию СБУ поступило сообщение о минировании всех школ и детских садов Запорожья. Всех детей из учебных учреждений эвакуировали, учителя и воспитатели настоятельно попросили родителей как можно быстрее забрать детей. Отправители письма потребовали в течение двух часов перечислить на указанный номер мобильного телефона 15 миллионов гривен. Полиция 17 часов, до пяти утра проверяла здания и прилегающую территорию — информация оказалась фейковой

Утром 25 января все школы Запорожья, а также Запорожский электротехнический колледж снова получили «взрывное» предупреждение — это случилось около десяти часов утра.