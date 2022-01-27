В Запорожье и Бердянске назначили дату проведения внеочередных мэрских выборов

В Запорожье и Бердянске внеочередные мэрские выборы назначены на 30 октября 2022 года.

Об этом стало известно в процессе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

За решение о дате выборов в Запорожье проголосовали 20 членов комиссии, в Бердянске — 19. Воздержавшихся и тех, кто против, не было.

Теперь решение о внеочередных выборах должна принять Верховная Рада Украины.

Напомним: