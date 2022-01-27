В Запорожье и Бердянске назначили дату проведения внеочередных мэрских выборов

В Запорожье и Бердянске внеочередные мэрские выборы назначены на 30 октября 2022 года.
Об этом стало известно в процессе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
За решение о дате выборов в Запорожье проголосовали 20 членов комиссии, в Бердянске — 19. Воздержавшихся и тех, кто против, не было.
Теперь решение о внеочередных выборах должна принять Верховная Рада Украины.
Напомним:
- 29 сентября 2021 года мэр Запорожья Владимир Буряк сообщил о том, что идет в отставку. Официальная причина — проблемы со здоровьем. Однако неофициально известно, что «неувязочки» у Владимира Буряка начались с увольнения секретаря горсовета Анатолия Куртева. В противовес мэру образовалась депутатская коалиция, которая считала увольнение Куртева незаконным. В эту коалицию вошли все партии, наличествующие в горсовете — кроме промэрского «Єднання». Депутатское большинство попросту начало игнорировать сессии — они переносились до тех пор, пока Владимир Буряк не ушел в отставку.
- 16 ноября 2021 года, во время заседания «День депутата» в Бердянском горсовете мэр Бердянска Валерий Баранов заявил, что подает в отставку. Градоначальник заявил, что ему приходилось работать в условиях агрессии и деструктива, что деятельность мэра постоянно поливали грязью монопольные СМИ. «Фактически я один в плотном окружении сражаюсь с командой, которая работала в прошлом», — заявил городской голова Бердянка. 18 ноября за это решение во время сессии проголосовали депутаты Бердянского горсовета.