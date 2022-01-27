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В Запорожской области ищут военнослужащего — в Днепре десятерых расстрелял (фото, видео допроса)

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В Днепропетровской и соседних областях объявили полицейскую спецоперацию «Сирена» — 27 января, около половины четвертого утра на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш», Днепр) военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автомата. В результате погибли четверо бойцов Нацгвардии и гражданская женщина, еще пятеро получили ранения. Стрелок вместе с автоматом скрылся с места преступления. 

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Личность стрелка установлена: 2о-летний житель Одесской области (на фото).

По тревоге на место преступления выехало руководство ГУ НП в Днепропетровской области, следственно-оперативная служба, криминалисты, а также все «профильные» спецслужбы.

В Днепропетровской и соседних областях введена спецоперация «Сирена». На поиски подозреваемого в массовом расстреле граждан ориентированы все службы полиции.

Расследуют обстоятельства трагедии ГБР и военная прокуратура.

Стрелка удалось быстро задержать. Появилось и видео допроса подозреваемого полицией. Задержанный, абсолютно не волнуясь и даже где-то с насмешкой рассказывает о групповом убийстве…

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