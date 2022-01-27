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В Запорожье четвертый день подряд «минируют все», также возобновились «подрывы» в Бердянске

Автор:   /  27.01.2022

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27 января неизвестный опять заминировал все школы, детские сады и торговые центры — и не только в Запорожье, но и в Бердянске. В Запорожье ситуация повторяется уже четвертый день подряд, в Бердянске последний случай «минирования» случился 17 января.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Специалисты ищут взрывчатку. Касательно эвакуации — такое решение принимает каждое отдельно взятое учебное заведение.

История вопроса

  • 26 января ситуация повторилась. На улицах и особенно поблизости учебных учреждений Запорожья, Бердянска и Энергодара ввели дежурство бойцов Национальной гвардии
  • 25 января все школы Запорожья, а также Запорожский электротехнический колледж снова получили «взрывное» предупреждение — это случилось около десяти часов утра
  • 24 января на спецлинию СБУ поступило сообщение о минировании всех школ и детских садов Запорожья. Всех детей из учебных учреждений эвакуировали, учителя и воспитатели настоятельно попросили родителей как можно быстрее забрать детей. Отправители письма потребовали в течение двух часов перечислить на указанный номер мобильного телефона 15 миллионов гривен. Полиция 17 часов, до пяти утра проверяла здания и прилегающую территорию — информация оказалась фейковой

Совсем недавно казалось что финишировала подрывная «кампания» в Бердянске — несколько дней кряду неизвестный террорист курортный город «минируя» школы. Неизвестный требовал 650 тысяч гривен.

  • Школьники Бердянска вернулись к очному обучению 24 января. Каждое утро перед началом уроков все школы будут проверять сотрудники полиции на предмет выявления подозрительных предметов. Если поступит очередное письмо о фейковом минировании, по рекомендации полиции, эвакуация проводиться не будет. Параллельно с учебным процессом здание будут проверять взрывотехники
  • вечером 17 января в Бердянске опять сообщили о минировании школ — второй раз за день и четвертый за три рабочих дня. На этот раз собрались «взорвать» 11 учебных учреждений
  • утром 17 января неизвестный сообщил о минировании сразу всех школ Бердянска. «Шутника» так и не нашли. Кстати, он требовал уже 650 тысяч гривен — среди прочего, он предлагал принести деньги к названной «локации» местного парка имени Горького. Однако такого парка в Бердянске нет
  • утром 14 января сообщения о минировании получило руководство семи школ курортного города
  • 13 января письма с угрозами взрыва получили 16 учебных учреждений Бердянска. Автор писем представился руководителем террористической организации и требовал миллион гривен

 

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