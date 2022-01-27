В Запорожье четвертый день подряд «минируют все», также возобновились «подрывы» в Бердянске

27 января неизвестный опять заминировал все школы, детские сады и торговые центры — и не только в Запорожье, но и в Бердянске. В Запорожье ситуация повторяется уже четвертый день подряд, в Бердянске последний случай «минирования» случился 17 января.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Специалисты ищут взрывчатку. Касательно эвакуации — такое решение принимает каждое отдельно взятое учебное заведение.

История вопроса

26 января ситуация повторилась. На улицах и особенно поблизости учебных учреждений Запорожья, Бердянска и Энергодара ввели дежурство бойцов Национальной гвардии

25 января все школы Запорожья, а также Запорожский электротехнический колледж снова получили «взрывное» предупреждение — это случилось около десяти часов утра

24 января на спецлинию СБУ поступило сообщение о минировании всех школ и детских садов Запорожья. Всех детей из учебных учреждений эвакуировали, учителя и воспитатели настоятельно попросили родителей как можно быстрее забрать детей. Отправители письма потребовали в течение двух часов перечислить на указанный номер мобильного телефона 15 миллионов гривен. Полиция 17 часов, до пяти утра проверяла здания и прилегающую территорию — информация оказалась фейковой

Совсем недавно казалось что финишировала подрывная «кампания» в Бердянске — несколько дней кряду неизвестный террорист курортный город «минируя» школы. Неизвестный требовал 650 тысяч гривен.