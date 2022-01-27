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В Запорожье за взятки будут судить двух доцентов «машинки» (фото)

Автор:   /  27.01.2022

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В суд направлен обвинительный акт в отношении трех доцентов кафедры одного из вузов Запорожья. Их подозревают в систематическом вымогательстве взяток со студентов. 

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Как полагает следствие, заведующий кафедрой наладил систематическое получение взяток от студентов за успешную сдачу экзаменов, зачетов, а также защиту курсовых и дипломных работ. Сумма взятки колебалась от сложности «заказа» — в пределах от 1900 до 8500 гривен.

Позже выяснилось, что один из задержанных — заведующий кафедрой строительного производства и управления проектами Национального университета «Запорожская политехника».

За даними слідства, завідувач кафедри університету з метою систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від студентів закладу організував стійку злочинну групу, до якої залучив двох підлеглих йому викладачів. За успішне складання екзаменаційних сесій студенти вимушені буди сплачувати вказаним особам кошти від 1900 до 8500 грн у залежності від кількості іспитів, заліків, курсових та дипломних робіт.

История вопроса

Двух преподавателей одного из университетов Запорожья задержали на получении 4500 гривен взятки. Всего, по мнению следствия, они присвоили более 200 тысяч гривен неправомерной выгоды. Со студентов брали деньги за успешную сдачу экзаменов-зачетов, за беспроблемную защиту курсовых работ. Если у студента имелась «задолженность» по дисциплинам «подшефной» кафедры — преподаватели и тут предлагали «решить вопрос».
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