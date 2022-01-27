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В Запорожье женщина из-за ревности убила своего сожителя (фото)

Автор:   /  27.01.2022

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26 января стало известно, что в одной из квартир дома на улице Сталеваров (Вознесеновский район) обнаружили труп 49-летнего мужчины. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Выяснилось, что ножевое ранение пришлось в ногу и задело бедренную артерию — пострадавший скончался от потери крови.

Подозреваемого искали недолго — выяснилось, что убийство совершила 47-летняя сожительница на почве ревности. Задержанная нигде не работала и ранее уже имела проблемы с законом.

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Возбуждено уголовное дело. Сейчас для подозреваемой избирают меру пресечения.

 

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