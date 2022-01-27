В Запорожье женщина из-за ревности убила своего сожителя (фото)

26 января стало известно, что в одной из квартир дома на улице Сталеваров (Вознесеновский район) обнаружили труп 49-летнего мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Выяснилось, что ножевое ранение пришлось в ногу и задело бедренную артерию — пострадавший скончался от потери крови.

Подозреваемого искали недолго — выяснилось, что убийство совершила 47-летняя сожительница на почве ревности. Задержанная нигде не работала и ранее уже имела проблемы с законом.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас для подозреваемой избирают меру пресечения.

Новости по теме

Убит ножом в сердце: в Запорожье во время пьяных посиделок зарезали собутыльника