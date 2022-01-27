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Под Васильевкой случился масштабный пожар (фото)

Автор:   /  27.01.2022

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26 января, около половины седьмого вечера на околице села Шевченко Васильевского района загорелось нежилое здание.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Выяснилось, что горит заброшенная хозпостройка и деревянные поддоны на общей площади 140 квадратных метров.

Чтобы полностью совладать с огнем, спасателям понадобилось более четырех часов.

На месте ЧП работали три пожарных расчета.

 

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