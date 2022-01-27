В Запорожье задержали «гастролера» из соседней области (фото)

В Запорожье задержали «гастролера» из Никополя Днепропетровской области — его подозревают в совершении ряда краж на территории Запорожья.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Ранее задержанный уже был судим. Сейчас его подозревают в шести кражах, совершенных в центре Запорожья. В одном из случаев (дело было 16 января) недалеко от одного из магазинов неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сумку и убежал.

В процессе следствия «почерк» подозреваемого был изучен — его обоснованно подозревают к еще пяти аналогичным преступлениям.

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