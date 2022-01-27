Covid-19 в Запорожской области: 186 686 заболевших, 527 за сутки, пятеро умерли

На утро 27 января диагноз «коронавирус» поставлен 186 686 заболевшим (527 за сутки, 264 — в Запорожье). 177 946 выздоровели (234 за сутки), 5482 умерли (пятеро за сутки).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 12 223 ребенка и 6442 медика. Вакцинированы 604 441 человек (3144 за сутки).

В Украине на 27 января — 3 946 202 заболевших (32 393 за сутки). 99 738 скончались (154 за сутки), 3 601 952 — выздоровели (5237 за сутки). Вакцинированы 15 250 200 человек.

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