В Запорожье пятый день подряд «минируют» школы. Также местный псих грозился подорвать Днепрогэс

27 января все школы Запорожья в пятый раз «заминировал» неизвестный. Впрочем, паники при таких сообщениях возникает все меньше — детей массово никто не эвакуирует. Также на спецлинию 102 поступил звонок о минировании Днепрогэса — около половины второго дня.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

На место происшествия выехали, кроме спасателей, следственно-оперативная группа в полном составе, а также начальник райуправления полиции и взрывотехники. Никаких боеприпасов, снарядов, тротила и прочего найдено, конечно же, не было.

Личность минера установили: им оказался 53-летний ранее не судимый житель Запорожья. Выяснилось, что он страдает психическим расстройством. На него составили админпротокол за ложный вызов спецслужб.

Напоминаем о «подрывной» ситуации, которая сложилась в Запорожье и Бердянске. По заявлению Министра внутренних дел, около 70% сообщений о минировании поступают с территории Беларуси и России.

Запорожье

27 января неизвестный опять заминировал все школы, детские сады и торговые центры — и не только в Запорожье, но и в Бердянске.

26 января ситуация повторилась. На улицах и особенно поблизости учебных учреждений Запорожья, Бердянска и Энергодара ввели дежурство бойцов Национальной гвардии

25 января все школы Запорожья, а также Запорожский электротехнический колледж снова получили «взрывное» предупреждение — это случилось около десяти часов утра

24 января на спецлинию СБУ поступило сообщение о минировании всех школ и детских садов Запорожья. Всех детей из учебных учреждений эвакуировали, учителя и воспитатели настоятельно попросили родителей как можно быстрее забрать детей. Отправители письма потребовали в течение двух часов перечислить на указанный номер мобильного телефона 15 миллионов гривен. Полиция 17 часов, до пяти утра проверяла здания и прилегающую территорию — информация оказалась фейковой

Бердянск