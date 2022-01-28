В Запорожье пятый день подряд «минируют» школы. Также местный псих грозился подорвать Днепрогэс

27 января все школы Запорожья в пятый раз «заминировал» неизвестный. Впрочем, паники при таких сообщениях возникает все меньше — детей массово никто не эвакуирует. Также на спецлинию 102 поступил звонок о минировании Днепрогэса — около половины второго дня.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
На место происшествия выехали, кроме спасателей, следственно-оперативная группа в полном составе, а также начальник райуправления полиции и взрывотехники. Никаких боеприпасов, снарядов, тротила и прочего найдено, конечно же, не было.
Личность минера установили: им оказался 53-летний ранее не судимый житель Запорожья. Выяснилось, что он страдает психическим расстройством. На него составили админпротокол за ложный вызов спецслужб.
Напоминаем о «подрывной» ситуации, которая сложилась в Запорожье и Бердянске. По заявлению Министра внутренних дел, около 70% сообщений о минировании поступают с территории Беларуси и России.
Запорожье
- 27 января неизвестный опять заминировал все школы, детские сады и торговые центры — и не только в Запорожье, но и в Бердянске.
- 26 января ситуация повторилась. На улицах и особенно поблизости учебных учреждений Запорожья, Бердянска и Энергодара ввели дежурство бойцов Национальной гвардии
- 25 января все школы Запорожья, а также Запорожский электротехнический колледж снова получили «взрывное» предупреждение — это случилось около десяти часов утра
- 24 января на спецлинию СБУ поступило сообщение о минировании всех школ и детских садов Запорожья. Всех детей из учебных учреждений эвакуировали, учителя и воспитатели настоятельно попросили родителей как можно быстрее забрать детей. Отправители письма потребовали в течение двух часов перечислить на указанный номер мобильного телефона 15 миллионов гривен. Полиция 17 часов, до пяти утра проверяла здания и прилегающую территорию — информация оказалась фейковой
Бердянск
- Школьники Бердянска вернулись к очному обучению 24 января. Каждое утро перед началом уроков все школы будут проверять сотрудники полиции на предмет выявления подозрительных предметов. Если поступит очередное письмо о фейковом минировании, по рекомендации полиции, эвакуация проводиться не будет. Параллельно с учебным процессом здание будут проверять взрывотехники
- вечером 17 января в Бердянске опять сообщили о минировании школ — второй раз за день и четвертый за три рабочих дня. На этот раз собрались «взорвать» 11 учебных учреждений
- утром 17 января неизвестный сообщил о минировании сразу всех школ Бердянска. «Шутника» так и не нашли. Кстати, он требовал уже 650 тысяч гривен — среди прочего, он предлагал принести деньги к названной «локации» местного парка имени Горького. Однако такого парка в Бердянске нет
- утром 14 января сообщения о минировании получило руководство семи школ курортного города
- 13 января письма с угрозами взрыва получили 16 учебных учреждений Бердянска. Автор писем представился руководителем террористической организации и требовал миллион гривен