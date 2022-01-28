В запорожской квартире рванул газ — один погиб, двое серьезно пострадали (фото, видео обновляется)

28 января, в 04:04 в одной из квартир дома №43 на улице Ивана Франко (Александровский район) случился взрыв газа без последующего горения. Один человек погиб, двое получили серьезные ожоги.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

ОБНОВЛЕНО:

14:18

Представители дома рассказали, что с 2016 года после проведения ремонтных работ частной подрядной организацией, в доме что-то произошло с системой отопления. В итоге, по одному стояку в многоквартирном доме в отопительной сезон было невероятно холодно, а у других жильцов при этом настолько жарко, что они едва ли не открывали все время окна. Люди рассказывают, что никак не могут связаться с управляющей компанией, потому что по контактным телефонам никто не отвечает. Об этом пишет сайт 061.

12:37

«Одна из пострадавших при взрыве находится в крайне тяжелом состоянии. Женщина получила многочисленные травмы, включая перелом таза, правой голени и левого плеча. Ей экстренно сделали первые операции. Сейчас женщина находится под ИВЛ», — пишет сайт «Репортер».

12:34

«За участі представників облдержадміністрації відбулось засідання позачергової міської комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де обговорили дії влади щодо ліквідації наслідків вибуху. Міська влада повідомила, що має можливість надати матеріальну допомогу постраждалим у розмірі 12 прожиткових мінімумів, це понад 26 тисяч гривень кожному.

Одночасно рятувальники вивчають стан будинку, виявляють, чи є небезпека для жителів інших під’їздів. Протягом дня мають дати висновки щодо стану конструкцій будинку. Комунальні служби вивчають можливість відновлення опалення, електро- та водопостачання до сусідніх під’їздів. За словами спецслужб, вони забезпечені всім необхідним для проведення робіт, до об’єкту вже підвозять необхідні будматеріали для виконання рятувальних робіт.

Двоє постраждалих перебувають у лікарні. У однієї людини, чия особа не встановлена, значні опіки та перелами, стан оцінюють як вкрай важкий. Ще одна особа перебуває у стаціонарі терапевтичного відділення – медики відзначають, ситуація кризова, але контрольована. Третя людина отримала незначні порізи – їй було надано амбулаторну допомогу. Місцева влада зазначає, що організовано безперервну комунікацію з постраждалими. Запоріжцям надають всю необхідну допомогу. Щойно рятувальники завершать свою роботу, представники «Запоріжгазу» розпочнуть розслідування, аби встановити причину вибуху», — сообщает сайт Запорожской обладминистрации.

12:11

«Як виявилося, вибух, що стався сьогодні близько четвертої ранку на вулиці Франка в Запоріжжі, стався у квартирі жінки, в якої постійно збиралися підозрілі компанії з асоціальних особистостей. Власниця квартири сильно постраждала — вона знаходиться в реанімації. Загинула її сусідка — на літню жінку впав перестінок», — цитирует соцсети сайт «Форпост».

_________________________________________________________________________

Взрывом разрушены несущие элементы в третьем подъезде, повреждены семь квартир. Из пострадавшего подъезда эвакуированы 15 жителей. Для ликвидации последствий трагедии привлечены 10 единиц специальной техники и 40 человек личного состава ГСЧС в Запорожской области. По состоянию на десять утра спасатели продолжают разбор конструкций и поиск вероятных пострадавших.

За рішенням керівництва Головного управління на місці події розгорнуто два мобільні пункти обігріву. Постраждалим надають допомогу психологи ДСНС та волонтери ЗОО Товариства Червоного Хреста України. Крім того, органами місцевої влади вирішено питання стосовно поселення мешканців багатоквартирного будинку. Людей взяли на облік та надали можливість тимчасового поселення в одному із готелів Запоріжжя.

«Гостиница», как пишет сайт Запорожского горсовета, — это общежитие на улице Сталеваров, 8 (Вознесеновский район) – для перевозки туда эвакуированных чиновники предоставили автобус.

«Станом на 10:00 силами комунальних підприємств вдалося зафіксувати опори третього поверху для запобігання подальшому руйнуванню», — заявляет пресс-служба ГСЧС в Запорожской области

Сотрудники полиции в свою очередь организовали охрану публичной безопасности и порядка, а также для недопущения мародерства в месте проведения работ.

«За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки)», — сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Новости по теме

В Степногорске взорвался бойлер — пострадала пенсионерка