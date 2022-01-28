Педофилия в детском лагере Бердянска: подозреваемого скоро будут судить

Обвинительный акт в отношении 18-летнего студента одного из вузов Киева передан в суд. Парень, подрабатывая вожатым в детском лагере Бердянска, растлевал 10-летнюю девочку.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

За даними слідства, у серпні 2021 року студент одного з Київських ВУЗів, працюючи вожатим у дитячому таборі на узбережжі Азовського моря, вранці зайшов до кімнати дівчаток. Скориставшись тим, що діти спали, молодик підійшов до ліжка, де відпочивала 10-річна підопічна, та вчинив щодо неї розпусні дії.