Педофилия в детском лагере Бердянска: подозреваемого скоро будут судить

Обвинительный акт в отношении 18-летнего студента одного из вузов Киева передан в суд. Парень, подрабатывая вожатым в детском лагере Бердянска, растлевал 10-летнюю девочку.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.
За даними слідства, у серпні 2021 року студент одного з Київських ВУЗів, працюючи вожатим у дитячому таборі на узбережжі Азовського моря, вранці зайшов до кімнати дівчаток. Скориставшись тим, що діти спали, молодик підійшов до ліжка, де відпочивала 10-річна підопічна, та вчинив щодо неї розпусні дії.
История вопроса
- ЧП случилось 12 августа в одном из детских лагерей Бердянска — 18-летний воспитатель совершал развратные действия в отношении 10-летней девочки. Подозреваемого, студента одного из киевских вузов, задержали на автовокзале и отправили в ИВС
- 14 августа суд выпустил подозреваемого из-под стражи — за него поручился неназванный депутат Запорожского городского совета. Также стало известно название лагеря, где случилось ЧП — «Райский уголок». Владеет лагерем глава Бердянской РГА, ранее — дважды мэр Бердянска Алексей Бакай
- Василий Денисюк, отец девочки, которую растлевал 18-летний воспитатель детского лагеря Бердянска (на фото), считает, что уголовное дело могут замять, а подозреваемого — освободить от ответственности. Василий считает, что дело могут попросту замять — силовиков дескать «заинтересовывать». Однако мужчина работает начальником караула ГСЧС в Кривом Роге — его доходы не позволяют тратиться на «подношения»