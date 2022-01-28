В Запорожье из-за пожара погиб мужчина (фото)

28 января, около четверти пятого утра в одном из частных домов на улице Мусоргского (Шевченковский район) случился пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Горела крыша дома и вещи в комнате. Всего пожар распространился на 50 квадратных метров.

С огнем спасатели совладали спустя час. К сожалению, пожар унес жизнь 49-летнего владельца жилья — его тело обнаружили бойцы ГСЧС.

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