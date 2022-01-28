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Под Бердянском пьяный водитель иномарки врезался в авто с ребенком и скрылся (фото)

Автор:   /  28.01.2022

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27 января на отрезке трассы Васильевка Бердянск около села Азовское (Бердянский район) Mazda врезалась в Daewoo. В салоне последнего авто находился ребенок. После аварии иномарка скрылась. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

По счастью, ребенок получил незначительные травмы и в госпитализации не нуждался.

Полицейские Бердянского райотдела полиции оперативно установили личность водителя и нашли разбитую «Мазду». При задержании 32-летний водитель иномарки был пьян и оказывал сопротивление «органам».

 

На нарушителя составили несколько административных протоколов.

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