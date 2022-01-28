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Covid-19 в Запорожской области: 187 327 заболевших, 641 за сутки, 10 умерли

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На утро 27 января диагноз «коронавирус» поставлен 187 327 заболевшим (641 за сутки, 285 — в Запорожье). 178 177 выздоровели (231 за сутки), 5492 умерли (10 за сутки, четверо — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 12 378 детей и 6465 медика. Вакцинированы 605 590 человек (3150 за сутки).

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В Украине на 27 января — 3 980 610 заболевших (34 408 за сутки). 99 882 скончались (144 за сутки), 3 608 094 — выздоровели (6142 за сутки). Вакцинированы 15 278 385 человек.

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