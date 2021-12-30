В Донецкой области застрелился боец-контрактник из Запорожья

28 декабря в Донецкой области 36-летний военнослужащий-контрактник покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сферах объединенных сил.

28.12.2021 Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 1985 року народження, уродженця м. Запоріжжя. Установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из штатного оружия.

Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (с пометкой «самоубийство»). Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

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