Запорожская область попала в желтую зону карантина

30 декабря Запорожская область вышла из красной зоны карантина и попала в желтую. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЕБ и ЧС.

Директор Департамента здравоохранения Запорожской облгосадминистрации Алексей Кулинич напомнил о запретах — они все равно существуют, даже в желтой зоне карантина. Итак, запрещены:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Однако ограничения не будут действовать — если у жителя Запорожской области будет иметь один из следующих документов.

«желтый» COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действительные 30 дней);

«зеленый» COVID-сертификат (действует 365 дней);

Международное свидетельство о вакцинации (действительно 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста для определения антигена (действует 72 часа).

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

По состоянию на 30 декабря в Украине не осталось ни одной области, которая бы находилась в красной зоне карантина.

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