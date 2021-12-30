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Запорожская область попала в желтую зону карантина

Автор:   /  30.12.2021

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30 декабря Запорожская область вышла из красной зоны карантина и попала в желтую. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЕБ и ЧС.

Директор Департамента здравоохранения Запорожской облгосадминистрации Алексей Кулинич напомнил о запретах — они все равно существуют, даже в желтой зоне карантина. Итак, запрещены:

  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
  • межобластные и международные перевозки.

Однако ограничения не будут действовать — если у жителя Запорожской области будет иметь один из следующих документов.

  • «желтый» COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действительные 30 дней);
  • «зеленый» COVID-сертификат (действует 365 дней);
  • Международное свидетельство о вакцинации (действительно 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста для определения антигена (действует 72 часа).
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

По состоянию на 30 декабря в Украине не осталось ни одной области, которая бы находилась в красной зоне карантина.

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