Запорожская область попала в желтую зону карантина

30 декабря Запорожская область вышла из красной зоны карантина и попала в желтую. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЕБ и ЧС.
Директор Департамента здравоохранения Запорожской облгосадминистрации Алексей Кулинич напомнил о запретах — они все равно существуют, даже в желтой зоне карантина. Итак, запрещены:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
Однако ограничения не будут действовать — если у жителя Запорожской области будет иметь один из следующих документов.
- «желтый» COVID-сертификат или бумажную справку 063-О (действительные 30 дней);
- «зеленый» COVID-сертификат (действует 365 дней);
- Международное свидетельство о вакцинации (действительно 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста для определения антигена (действует 72 часа).
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
По состоянию на 30 декабря в Украине не осталось ни одной области, которая бы находилась в красной зоне карантина.
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