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В Запорожском аэропорте туристы двое суток не могут вылететь в Египет (фото, видео)

Автор:   /  30.12.2021

 

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С 28 декабря и по сегодня в Запорожском международном аэропорту около 200 туристов уже более двух суток не могут вылететь в курорт Шарм-эш-Шейх (Египет). Пассажирам обещают вылет сегодня, 30 декабря, в 15:15.

Местные СМИ описали эту эпопею.

Пасажири прибули до аеропорту близько п’ятої ранку 28 грудня і чекали на виліт о 8:00, але їм довелося бути у терміналі протягом всього дня, приблизно опівночі їх розселили по готелях. 29 грудня пасажири повернулися до аеропорту близько 11:00, і о 15:20 їм оголосили про посадку на літак, втім вильоту так і не сталося», — пишет сайт «Суспільне».

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Капитан судна сообщил: причина — в «обледенении» самолета.

Капітан-пілот назвав причиною затримки рейсу зледеніння правої сторони борту та гвинтів, яке не можуть усунути співробітники Запорізького міжнародного аеропорту.

Теперь людям, которые более двух суток не могут вылететь на популярный египетский курорт, пообещали новое «время Ч» — 15:15, 30 декабря.

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