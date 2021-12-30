Covid-19 в Запорожской области: 181 983 заболевших, 205 за сутки, 25 умерли

На утро 30 декабря диагноз «коронавирус» поставлен 181 983 заболевшим (205 за сутки, 90 в Запорожье). 175 112 выздоровели (345 за сутки), 5244 умерли (25 за сутки, 12 — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Инфицированы 11 581 ребенок и 6313 медиков. Вакцинированы 579 944 человека (4121— за последние сутки).

В Украине на 30 декабря — 3 660 620 заболевших (5930 за сутки). 95 690 скончались (278 за сутки), 3 460 249 — выздоровели (10 369 за сутки). Вакцинированы 14 671 167 человек.