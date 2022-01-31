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В Мелитополе пьяное авто врезалось в столб — пострадал ребенок (фото)

Автор:   /  31.01.2022

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30 января, около пяти часов вечера в Мелитополе, на улице Воинов-интернационалистов ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, а во время «возвратного» маневра оказался на обочине, где врезался в дерево. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Удар был такой силы, что у легковушки в прямом смысле этого слова сорвало крышу. В ДТП погиб 35-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован 13-летний мальчик.

25-летнего водителя доставили на освидетельствование, где убедились: на момент аварии мужчина был пьян.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям, имеющим видеозаписи момента аварии: звоните по телефонам: (0619) 44-80-02, 42-66-61, (097) 594-97-98 (дежурная часть) или 102.

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