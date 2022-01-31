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В Запорожье из-за неосторожности с огнем случился смертельный пожар

Автор:   /  31.01.2022

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30 января, около одиннадцати часов вечера в одной из девятиэтажек на улице Зестафонской (Днепровский район) загорелась квартира. 

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

В квартире на третьем этаже горели домашние вещи. С огнем спасатели справились менее чем за сорок минут. В горящей квартире было обнаружено тело 84-летнего владельца жилья.

Скорее всего, причиной смертельного пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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