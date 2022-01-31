Взрыв газа в запорожской квартире: пострадавшая умерла в больнице, дом экстренно приводят в порядок (фото)

На утро 31 января в дом №43 на улице Франко, где 28 января взорвался газ, уже возвращаются жильцы — в пять квартир подъезда №1, где стараниями спасателей и коммунальщиков уже появились тепло, свет и вода. Также в квартиры вернулись жители подъездов №3 и 4.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской мэрии.

Также на доме «закрепили» маяки — чтобы наблюдать за возможной деформацией здания. Также 31 января стартуют работы по замене шифера и капитальный ремонт.

Кроме этого, в мэрии сообщили: в больнице скончалась 35-летняя пострадавшая от взрыва. Она умерла 31 января, около половины четвертого утра. Личность погибшей до сих пор не установлена. Еще одна пострадавшая, 55-летняя женщина — находится в стационаре, ее состояние — удовлетворительное.

История вопроса

28 января, в 04:04 в одной из квартир дома №43 на улице Ивана Франко (Александровский район) случился взрыв газа без последующего горения. Один человек погиб, двое получили серьезные ожоги. Сообщают: в пострадавшей квартире постоянно собирались асоциальные компании.

Жителей оперативно отселили в общежитие — и спасатели с коммунальщиками приступили к ликвидации последствий взрыва.

Все события, произошедшие в день ЧП, Z-City вынес в отдельный материал.