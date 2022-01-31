Серебряный медалист Олимпиады из Запорожья — первый на Гран-при Хорватии

Запорожский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпиады в Токио Парвиз Насибов завоевал золотую медаль Гран-при, проходившем 29-30 января в столице Хорватии Загребе.

Об этом сообщает сайт Федерации греко-римской борьбы в Украине.

Всего Украину в финале Гран-при представляли пятеро борцов. Парвиз Насибов завоевал «золото» в весовой категории до 72 килограмм. Кроме запорожского спортсмена, золотые медали соревнований завоевала украинские борцы Владимир Яковлев и Ярослав Фильчаков.

Напомним: