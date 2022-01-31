Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Главное за сутки  >  Текущая статья

Серебряный медалист Олимпиады из Запорожья — первый на Гран-при Хорватии

Автор:   /  31.01.2022

272948897_331855715488616_6465368453342827060_n

Запорожский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпиады в Токио Парвиз Насибов завоевал золотую медаль Гран-при, проходившем 29-30 января в столице Хорватии Загребе. 

Об этом сообщает сайт Федерации греко-римской борьбы в Украине.

Всего Украину в финале Гран-при представляли пятеро борцов. Парвиз Насибов завоевал «золото» в весовой категории до 72 килограмм. Кроме запорожского спортсмена, золотые медали соревнований завоевала украинские борцы Владимир Яковлев и Ярослав Фильчаков.

Напомним:

  • Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль летних Олимпийских игр (Токио, 23 июля-8 августа). За это достижение спортсмену подарили сертификат на миллион гривен. Кроме этого, Президент Украины наградил Парвиза орденом «За заслуги» II степени. Таким же орденом — но только I степени — был награжден тренер Насибова Евгений Чертков
  • 1 сентября 2021 года Парвизу Насибову вручили ключи от квартиры в жилом комплексе Comfort City (Бородинский микрорайон). Деньги на ее приобретение выделили из областной целевой программы по поддержке развития физической культуры и спорта (300 тысяч гривен). Но основную часть денег, необходимых для покупки жилья — миллион гривен — дала Малобелозерская ОТГ (Васильевский район). Причем, как утверждается, совершенно добровольно
  • 2 сентября в Запорожском спортивном лицее, который заканчивал Парвиз Насибов, спортсмена наградили орденом «За заслуги перед Запорожским краем» III степени
  • Также, согласно Указу Президента Украины, Парвизу Насибову полагается выплата в 15 прожиточных минимумов (37 215 гривен). Его тренер Евгений Чертков получит 3,75 прожиточного минимума (9303 гривны)
  • по итогам 2021 года Парвиз Насибов занял шестое место среди самых сильных борцов планеты в категории до 67 килограмм. Рейтинг составлен Объединенным миром борьбы (UWW)
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    pozhar-Glushko-dym_GSChS-1280x720

    В Запорожье из-за неосторожности с огнем случился смертельный пожар

    Читать дальше →