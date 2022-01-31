Серебряный медалист Олимпиады из Запорожья — первый на Гран-при Хорватии

Запорожский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпиады в Токио Парвиз Насибов завоевал золотую медаль Гран-при, проходившем 29-30 января в столице Хорватии Загребе.
Об этом сообщает сайт Федерации греко-римской борьбы в Украине.
Всего Украину в финале Гран-при представляли пятеро борцов. Парвиз Насибов завоевал «золото» в весовой категории до 72 килограмм. Кроме запорожского спортсмена, золотые медали соревнований завоевала украинские борцы Владимир Яковлев и Ярослав Фильчаков.
Напомним:
- Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль летних Олимпийских игр (Токио, 23 июля-8 августа). За это достижение спортсмену подарили сертификат на миллион гривен. Кроме этого, Президент Украины наградил Парвиза орденом «За заслуги» II степени. Таким же орденом — но только I степени — был награжден тренер Насибова Евгений Чертков
- 1 сентября 2021 года Парвизу Насибову вручили ключи от квартиры в жилом комплексе Comfort City (Бородинский микрорайон). Деньги на ее приобретение выделили из областной целевой программы по поддержке развития физической культуры и спорта (300 тысяч гривен). Но основную часть денег, необходимых для покупки жилья — миллион гривен — дала Малобелозерская ОТГ (Васильевский район). Причем, как утверждается, совершенно добровольно
- 2 сентября в Запорожском спортивном лицее, который заканчивал Парвиз Насибов, спортсмена наградили орденом «За заслуги перед Запорожским краем» III степени
- Также, согласно Указу Президента Украины, Парвизу Насибову полагается выплата в 15 прожиточных минимумов (37 215 гривен). Его тренер Евгений Чертков получит 3,75 прожиточного минимума (9303 гривны)
- по итогам 2021 года Парвиз Насибов занял шестое место среди самых сильных борцов планеты в категории до 67 килограмм. Рейтинг составлен Объединенным миром борьбы (UWW)