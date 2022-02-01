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В Запорожье опасный маневр стоил водителю жизни (видео)

Автор:   /  31.01.2022

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30 января на улице Сикорского, что в Шевченковском районе водитель Daewoo, выполняя разворот, не убедился в безопасности маневра — и столкнулся с Dodge Dart, ехавшим чуть поодаль.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

В ДТП 38-летний водитель Daewoo  травмировался — увы, он скончался в карете скорой помощи. 29-летний водитель иномарки отделался легким испугом.

Из-за смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

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