Covid-19 в Запорожской области: 188 602 заболевших, 142 за сутки, пятеро умерли

На утро 31 января диагноз «коронавирус» поставлен 188 602 заболевшим (142 за сутки, 100 — в Запорожье). 178 499 выздоровели (35 за сутки), 5507 умерли (пятеро за сутки, трое — в Запорожье).

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

За все время пандемии инфицированы 12 769 детей и 6493 медика. Вакцинированы 607 582 человека (868 за сутки).

В Украине на 31 января — 4 064 495 заболевших (22 026 за сутки). 100 203 скончались (78 за сутки), 3 622 745 — выздоровели (4346 за сутки). Вакцинированы 15 324 673 человека.

Читайте еще:

Взрыв газа в запорожской квартире: пострадавшая умерла в больнице, дом экстренно приводят в порядок (фото)