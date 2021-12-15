Как современная жизнь дает нагрузку на психику

До Нового года рукой подать, Запорожье принаряжается, «желтеет» и «выдыхает». Коллапс не случился — бизнес помог в трудной ситуации. Но впереди встреча с новым штаммом «омикрон», вакцинация от коронавируса продолжается, как и вопросы к процессу. Мы учимся жить под прессом и преодолевать тревогу неопределённости. Насколько хорошо это удается, что помогает, и где искать опору, рассказала известный запорожский психотерапевт Анна Пришутова (полный текст интервью см. в издании «Новый день»).

— Почему даже сейчас, когда у каждого уже есть знакомый, который умер от короновируса, люди ходят без масок? Как с точки зрения психологии это можно объяснить?

— Я думаю, есть люди, которые не считают это обязательным. Или те, которые не считают это достаточной и необходимой мерой профилактики. Для того чтобы следовать чему-то, меня нужно или убедить или заставить. Заставить сложно, а убедить не получается.

— Кстати, «антиваксеры» — это легко внушаемые люди, которые верят слухам и страшилкам из Интернета?

— Я не думаю, что внушаемые. Люди могут быть протестными, а не внушаемыми. Я могу просто не понимать, зачем это нужно. Или быть не согласной по своим убеждениям. Не знаю, кого из этих людей сейчас больше. Для того чтобы человека убедить, нужна настойчивость и последовательность сообщений. А у нас ничего этого нет. Идеологическая пропаганда — эта одна из функций государства.

— Наверняка, у вас, как у дипломированного врача-психиатра, есть знакомые врачи в Запорожье, которые работают в ковидных отделениях или сталкиваются с этой болезнью. Как они переносят это испытание? Как им сейчас живется в этих условиях?

— Очень по-разному. И это тоже проблема. Рассказывают, что у нас много денег выделяется на медицину, а потом ты сталкиваешься с тем, как это на самом деле выглядит, насколько все организовано и реально обеспечено материальной базой… Далеко не все наши врачи считают, что нужно вакцинироваться.

— А вы сами вакцинировались?

— Да, Pfizer. Иммунная система связана с психикой. Если человек верит в то, что вакцина ему поможет — она ему поможет сильнее. Я вообще за вакцины. Особенно детские. Ведь доказанный факт, что многие болезни были побеждены именно благодаря вакцинации — например, полиомиелит. А это очень тяжелое инвалидизирующее заболевание. — Как вы думаете, должен ли частный бизнес помогать государству бороться с эпидемией?

— Не должен. Бизнес должен заниматься бизнесом. С него берут налоги. Но, конечно, когда я понимаю, что здесь у нас ситуация, схожая с войной, потому что есть человеческие потери и это все трагично, то, если есть желание, можно помочь. Мы все люди, и мы тоже здесь живем. И было бы неплохо, чтобы бизнес помогал. Но он не должен. Нет у него такой обязанности.

При этом все мы понимаем, что и без того слабая экономика подорвана пандемией. И если кто-то помогает — это ценно. Например, сейчас очень большая потребность в кислороде в больницах. По-моему, около 70% затрат на наличие кислорода в наших больницах — это затраты бизнеса.

Нашему городу, можно сказать, повезло. Мы не познали коллапс, потому что не остались наедине с проблемой, подстраховал крупный бизнес: то оборудование подарит, то медицинский кислород поставит. Например, «Запорожсталь» получил лицензию на медицинский кислород и на безоплатной основе поставляет в среднем 72 тонны жидкого кислорода ежесуточно. А «Мотор Сич» подарил 15 переносных кислородных концентраторов 5-й горбольнице. Это данные из корпоративных СМИ — «Панорама» и «Позиция».

Когда кто-то делает что-то хорошее в наше нестабильное время, это стоит внимания и признания.

— У нас многое возложено на плечи волонтеров. То они одевали армию в начале войны, то бегают по Украине в поисках кислородных баллонов и ищут в больницах места для задыхающихся больных. Как это характеризует наше общество?

— Волонтерство как движение появляется тогда, когда есть проблема, и ее никто не решает. Хорошо, когда есть люди, которые готовы включиться. Такая себе бесплатная рабочая сила. Но когда что-то временное становится постоянным, возникает вопрос: «Что не так?» Возникает вопрос о дееспособности тех, кто должен решать эту проблему по долгу службы. С каждым новым президентом или премьер-министром по Украине как шторм проходит — все меняется, разрушается, нет преемственности.

Энтузиазм всегда заканчивается. В лучшем случае из волонтерства вырастает структура — благотворительный фонд. Например, как наш «Экосенс» — организация, которая занимается экологическими вопросами. Нужно всегда этим управлять, чтобы волонтерская организация была структурированной, с задачами и бюджетом.

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