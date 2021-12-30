Если вы находитесь в поисках надежной БК, не спешите. Узнайте, что обязательно должны предлагать лучшие букмекерские конторы Украины

Что предлагают лучшие букмекерские конторы Украины?

Чтобы претендовать на звание «лучшие», украинские букмекерские конторы обязаны соответствовать определенным стандартам. А также делать своим новым и постоянным клиентам несколько выгодных предложений.

Подтвержденная честность

Оценивать уровень надежности БК следует не только по отзывам, которые могут быть заказными или попросту неадекватными. Но и по особенностям Лицензии — тому, насколько строгий и престижный регулятор оформил компании разрешение на работу, не отозван ли документ.

В независимый и объективный рейтинг букмекеров Украины никогда не войдет БК без Лицензии или с просроченным разрешением. Документы от игровых Управлений Черногории, Кипра и ряда других стран не являются подтверждением честности.

Авторитетные Комиссии «базируются» в таких юрисдикциях, как Великобритания, Кюрасао, Мальта и т.д. Лучшие украинские букмекерские конторы регулируются КРАИЛ (Украинский регулятор). Но на 2021 год их количество минимально (из-за сложности и дороговизны оформления разрешения). Выделить можно, например, БК Фаворит.

Выгодные условия ставок на спорт

Условия заключения пари могут считаться выгодными, при выполнении следующих требований:

С удобством оформлять спор с БК можно с компьютеров и мобильных устройств. Современные букмекерские конторы обязаны иметь не только браузерную, но и мобильные версии. Т.е. качественную адаптивную верстку и скачиваемые приложения для смартфонов и планшетов с ОС Андроид и IOS;

На регистрацию и верификацию личности уходит минимум времени. Обе процедуры — не просто быстрые. Но и интуитивно понятные, не вызывающие вопросов даже у новичков;

Совершать ставки можно на собственные депозитные деньги и подарочные очки. Лучшие букмекерские конторы Украины дарят фрибеты, баллы для застрахованных ставок. Может предусматриваться кэшбэк, индивидуальные поощрения за активность.

Важны также низкие маржи и высокие коэффициенты. В прематч и лайв линиях должны быть не только классические, но и экзотические дисциплины. А также события киберспорта (популярных компьютерных игр) и виртуального спорта (моделируемые ПК соревнования по хоккею, футболу, теннису и т.д.).

Большим преимуществом для БК является наличие собственного казино с симуляторами «одноруких бандитов» и «настолки», live играми. Для casino должны быть особые бонусы — пакеты с фри-спинами и подарочными баллами за депозиты.

Как искать лучшие букмекерские конторы?

Тратить время на самостоятельное изучение отзывов и юридических документов БК не рекомендуется. Более простой и правильный метод поиска — выбор специализированной конторы из независимых ТОПов украинских БК.

В рейтинг букмекеров Украины входят компании, делающие своим клиентам лучшие предложения: по разнообразию и полноте линий, бонусам и акциям, условиям платежей. До включения любой конторы в ТОП, авторы досконально проверяют ее разрешительную документацию.

Будьте внимательны с коммерческими, т.е. рекламными рейтингами. Информация в них может не соответствовать действительному положению дел. Объективные списки лидеров индустрии размешают на тематических обзорных площадках.