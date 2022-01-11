Алексей Иванов о рейтингах и обзорах казино онлайн Беларуси

В 2018 году правительство Беларуси принял законопроект № 305 “О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса”, где определены все условия получения лицензии. Для осуществления деятельности на рынке азартных игр необходимо разрешение от Министерства по налогам и сборам и выполнить для этого следующие условия:

наличие на депозите установленной суммы в белорусской валюте;

стаж администрации на руководящей должности более 2х лет в сфере гемблинга;

руководитель не должен иметь проблем с законодательством;

наземный офис, расположенный на территории страны;

бесперебойное функционирование сайта;

подключение к специализированной программе ККС;

безопасность хранения персональных данных игроков;

защита от внешних взломов;

экспертное заключение о соответствии всем стандартам.

Данные меры предназначены для упорядочения работы онлайн казино, а также обеспечения безопасности подключения.



Обзоры и рейтинги казино онлайн на сайте Казино Зевс

В 2020 году профессионал сферы гемблинга и специалист по азартным развлечениям, Алексей Иванов создал сайт Casino Zeus. До этого ресурс работал в наземном помещении, а сейчас на нем автор публикует анализы интернет казино, список лучших онлайн казино на реальные деньги. Casinozeus.by стал первым среди тех, кто публикует обзоры на государственном белорусском языке. На портале можно ознакомиться с независимыми обзорами от Алексея Иванова, рейтингами популярных казино онлайн в Белоруссии, информацией о платежных системах.



Лучшие онлайн казино Беларуси

Алексей Иванов на сайте Казино Зевс опубликовал какие интернет казино Беларуси лучшие. Пятерка клубов, которые находятся на лидирующих позициях:

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Как сообщает на своем сайте https://casinozeus.by Алексей Иванов: “Игрокам предоставлена возможность зайти на портал регулятора, который выдал сертификат для того, чтобы удостовериться в подлинности документа. Такой принцип позволяет исключить попадание на мошеннические сайты и, как следствие, потерять денежные средства”.



Критерии выбора онлайн казино

Алексей Иванов считает, что при выборе азартного заведения необходимо обратить внимание на следующие моменты, прежде чем начать играть в онлайн казино:

основной фактор выбора — лицензия;

русскоязычный вариант публикаций;

круглосуточная служба поддержки игроков;

интересный софт от известных провайдеров;

разнообразие методов платежа;

простое прохождение регистрации;

бонусная программа с проведением промо, турниров, лотерейных розыгрышей;

положительные отзывы от реальных пользователей;

возможность пополнения счета белорусской валютой.

Интернет казино, подходящее критериям гарантирует безопасную и честную игру.



Основные правила ответственной игры

Если придерживаться ответственной игры, то можно не опасаться попасть в игровую зависимость во время процесса за любимым развлечением. На портале должны быть размещены адреса учреждений, лечащих пациентов, подверженных лудомании.

Рекомендации, которые важно соблюдать:

нельзя делать ставки на одолженные деньги;

необходимо установить ограничение на время, проводимое за игрой;

это не источник дохода;

проигрыш не должен иметь последствий.

Лучше отказаться от употребления алкоголя во время игры.