Портсигар, как часть вашего стиля: почему их носят

Нужен портсигар? Это отличный способ избавить себя от шокирующих изображений, которые печатают на пачках сигарет. В ассортименте представлены современные, элегантные портсигары из стали с кожей, отделанные золотом и серебром и много других интересных вариантов. Предложенные изделия отличаются высоким качеством и изготовлены из отборных материалов.

В интернет-магазине ДуДа вам подвернулась отличная возможность купить портсигар https://duda.com.ua/category/portsigary/ на выгодных условиях. Предложенные нами товары впечатляют своим качеством. Вы можете выбрать между простым дизайном и вариантом с гравировкой. Предлагаем интересные портсигары из разных материалов: кожи, пластика, металла, нержавеющей стали и прочее. Корпус всегда изготавливается из полосовой стали, поверхность которой облагорожена различными отделочными материалами. Различные декоры дают возможность индивидуализации и ваш личный портсигар. Некоторые варианты с кожаным покрытием. Кроме того, вокруг корпуса размещена рамка, защищающая кожу по краям. Для длительного хранения и защиты табачных изделий используйте портсигары.

Для чего нужны портсигары

Портсигары сохраняют все, что доставит курительное удовольствие и сохранит в целости и сохранности табачные изделия. Можно не переживать, что содержимое сломается, промокнет или помнется. А еще с этим девайсом вы привнесете в процесс курения некую церемонность и благородство. Кроме того, обладатели портсигара выглядят респектабельно.

Скорее знакомьтесь с представленным ассортиментом и выберите то, что больше соответствует вашим критериям. А если нужна помощь, то консультанты, которые знают о портсигарах все, с радостью подскажут идеальное решение для вас.

Портсигары из разных материалов

Какой экземпляр достоин вашего внимания? Первым делом обратите внимание на металлические портсигары – с хромированием или без него. Прежде всего это о надежности, эстетике и неубиваемости. Такой вариант прослужит вам верой и правдой, не доставит хлопот и еще он очень ощутим по весу.

Второе место занимают кожаные портсигары, которые служат настоящим образцом качества и респектабельности. К тому же, это хороший подарок близкому другу или второй половине. В общем, такой стильный аксессуар оценят все, кому не лень. Идеальный вариант для ценителей натуральных материалов.

Есть более доступные варианты – из пластика. Они легкие и представлены практически во всей цветовой палитре, любой формы и размера. Это хороший вариант для тех, кто часто путешествует и не хочет перегружать себя.