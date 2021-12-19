Особенности и преимущества ставок в БК Фавбет. Регистрируйтесь на официальном сайте Фавбет букмекерской конторы и оформляйте пари с легальным украинским букмекером.

Как сделать ставку в Фавбет букмекерской конторе?

БК Фавбет работает по национальной украинской лицензии и принимает ставки через официальный сайт. Играть в Фавбет Украина букмекерская контора могут все совершеннолетние игроки. Ограничений по национальности или месте проживания в букмекерской конторе нет. Чтобы сделать первую ставку в данной букмекерской компании, следуйте такой инструкции: создайте новый аккаунт, пополните баланс и оформите купон ставки.

Регистрация на официальном сайте

Для создания нового аккаунта нажмите кнопку «Зарегистрироваться» на главной странице. Откроется регистрационная форма, в которой нужно будет заполнить следующие поля:

e-mail (обязательно тот адрес электронной почты, к которому у вас есть доступ);

укажите достаточно безопасный и сложный пароль для входа в личный кабинет;

введите мобильный телефон в международном формате;

подтвердите совершеннолетие и согласитесь с правилами букмекерской конторы;

завершите регистрацию нажатием кнопки «Создать аккаунт».

Сразу после регистрации вам станет доступен персональный кабинет и полный его функционал. Одной из функций является пополнение баланса.

Способы пополнения счета

Букмекерская контора Фавбет предлагает игрокам несколько способов внесения депозитов. Чаще всего применяются банковские карты, интернет-банкинг и электронные платежные системы. Какой бы способ пополнения баланса вы не предпочли, финансы будут зачислены на основной баланс мгновенно. Со стороны букмекерской конторы комиссий при пополнении нет. Что касается вывода выигрышей, выплаты возможны на те же реквизиты, с которых происходило пополнение баланса. Сроки обработки заявок на вывод зависят от параметров работы платежных систем и суммы, которую нужно получить.

Выбор ставок и оформление пари

В линии БК Фавбет представлены десятки видов спорта, среди них футбол, теннис, баскетбол, волейбол, хоккей и др. Чтобы сделать ставку, выберите в линии подходящие виды спорта, турниры и матчи. Для добавления нужного исхода в купон ставки нажмите по соответствующему коэффициенту. Купон ставки отображается в правой части страницы. Вам нужно будет указать тип ставки – ординар, экспресс или система. Также в купоне указывается и сумма ставки – в той валюте, которая была выбрана при регистрации на сайте. При оформлении пари нужно уложиться в предложенные букмекером лимиты. Они зависят от популярности отдельных турниров или даже матчей. Чем больше ставок рассчитывает принять букмекер – тем более удобные лимиты для игроков может предложить.