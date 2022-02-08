Лекарство для детей и космонавтов

Он помогает от детской гиперактивности и взрослого похмелья. Справляется с тревожностью и утратой внимания. Его назначают космонавтам и эпилептикам. А еще он безопасен и эффективен. Так что же это за ФЕНИБУТ такой появился?

Когда болезни от ума

Ещё задолго то того момента, как первая обезьяна стала ходить на двух ногах, человечество было обречено болеть. Холера, чума, тяжелейшие формы гриппа косили людей миллионами еще триста лет назад.

На сегодня эти болезни повержены медициной. И пусть остается еще много недугов, которые терзают наши тела, однако больше мы страдаем ментально – от последствий бешеного ритма современной жизни. Выгорание на работе, неудачи в личной жизни или набор привычных ежедневных стрессов приводят к психическим разладам.

Чтобы не сойти с ума в прямом смысле слова, своим эмоциональным здоровьем нужно заниматься. И поможет в этом препарат ФЕНИБУТ.

От гиперактивности и похмелья

Синтезировали ФЕНИБУТ в 1960-х годах в Ленинграде. Он является «ноотропом» — от греческих слов «ноос» (мышление) и «тропос» (стремление). Как очевидно из названия, ноотропы влияют на функции мозга, «очищая» сознание от стрессов.

В отличие от многих других успокоительных, ФЕНИБУТ не затормаживает мышление и не замедляет реакцию. Поэтому данный препарат включили в список лекарств, которые советские космонавты брали на борт космического корабля «Союз» — работы в космосе требуют не только полного хладнокровия, но и ясного сознания.

Ареал приприменения ФЕНИБУТ весьма широк. Спортсмены благодаря данному препарату повышают выносливость. Дети с гиперактивностью становятся усидчивыми и – о чудо! – могут в полной мере воспринимать информацию на уроках.

Также ФЕНИБУТ рекомендован пациентам перед хирургическим вмешательством или беспокоящими процедурами. Он поможет и с утра после обильных возлияний накануне. В комплексе с другими препаратами ФЕНИБУТ лечит алкоголизм.

А ещё данное лекарство помогает от головокружений, заикания, энуреза и нервных тиков у детей.

Безопасно и действенно

Среди очевидных плюсов ФЕНИБУТ по сравнению с другими нейролептиками – не только отсутствие сонливости, но и быстрая выводимость из организма. Уже через три часа после приема препарат начинает выходить, что делает невозможным его накапливание с последующими негативными последствиями для здоровья.

Также огромное преимущество ФЕНИБУТ – его массовые испытания и длительная практика применения. Эффективность данного лекарства доказана изучением на тысячах пациентов. Кстати, те исследования также показали положительное влияние препарата во время комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Но главное применение ФЕНИБУТ – это лечение лечение тревожных состояний, панических атак и других видов когнитивной дисфункции. Причем это лечение безопасно – например, даже в США с их весьма строгой медицинской системой ФЕНИБУТ считается не лекарством, но биологически-активной добавкой (БАД) и продается без рецепта врача.